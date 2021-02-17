Более 8 тысяч квартир планируется выделить очередникам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О реализации программы по обеспечению доступным жильем стало известно в ходе отчетной встречи акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2020 году с целью обеспечения доступным жильем распределено 2948 квартир. Кроме того, тысячи молодых семей смогли приобрести свое жилье благодаря льготному кредитованию по программе «Алматы жастары».

Впервые по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева работающие молодые специалисты могли участвовать в этой программе, не имея регистрации в городе.

Вместе с тем по госпрограмме «Нұрлы жер» введено в эксплуатацию 3902 квартиры общей площадью 294,4 тыс. кв. м, что в 2,5 раза больше показателей 2019 года.

В текущем году в рамках государственных и городских программ будет распределено 8292 квартиры. В том числе представителям социально уязвимых слоев населения 427 квартир, многодетным семьям – 452, рабочей молодежи – 1050. Также по программе «Шаңырақ» будет распределено 3578 квартир, по «Кредитному жилью» — 1411, «Бақытты отбасы» — 374. Продолжится программа «Алматы жастары», по которой 1 тыс. молодых алматинцев смогут обрести жилье.



