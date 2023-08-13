Более 8 тысяч кубометров леса вырублено на приграничной с РФ территории для профилактики пожаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве экологии и природных ресурсов РК рассказали о мерах по профилактике переходов лесных пожаров с российской территории на территорию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках подготовки к пожароопасному сезону текущего года проведен комплекс подготовительных мероприятий. Принят совместный с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан План мероприятий по снижению рисков возникновения и ликвидации лесных и степных пожаров на территории Республики Казахстан в пожароопасный сезон 2023 года, а также подписано Соглашение о порядке привлечения государственной противопожарной службы для тушения природных пожаров на территории государственного лесного фонда. Организовано взаимодействие и обмен информацией с Центром управления в кризисных ситуациях МЧС РК (ЦУКС МЧС)», - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

Как говорится в ответе, министерством проведены совещания с участием всех структурных подразделений природоохранных учреждений, проведены обучения и инструктаж лесопожарных служб по вопросам подготовки к пожароопасному сезону и тушения лесных пожаров. Государственными лесовладельцами разработаны и согласованы планы взаимодействия по борьбе с лесными пожарами со структурными подразделениями лесного хозяйства акиматов областей, природоохранными учреждениями Министерства и подведомственными организациями МЧС. 18 мая 2023 года Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства проведено совещание с руководителями местных исполнительных органов, областных территориальных инспекции, лесных и природоохранных учреждении, по вопросам активизации взаимодействия с соответствующими территориальными службами Российской Федерации по своевременному информированию, совместному предупреждению и ликвидации последствий природных пожаров.

«В настоящее время на стыке Алтайского края, Павлодарской и Абайской областей, со всеми приграничными лесовладельцами налажена прямая связь для передачи оперативной информации. С целью снижения возможности пограничных переходов пожаров лесных пожаров, в Павлодарской области на приграничной с РФ территорией силами РГУ «ГЛПР «Ертіс орманы», проведена расчистка просеки вдоль линии государственной границы на площади 103,29 га, с общим объемом вырубки 8487 м3. В области Абай на приграничной линии Резервата проведены работы по отводу лесосек. В связи с установившейся сухой и жаркой погодой и высоким классом пожарной опасности, работы по вырубке лесосек начнутся после снижения класса пожарной опасности. Приграничная с РФ просека будет вырублена в текущем году», - сообщают в Минэкологии.