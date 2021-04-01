Более 8 тысяч костанайцев вакцинировались от коронавирусной инфекции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С начала периода иммунизации в Костанайской области вакцину получили более 8 тысяч жителей Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего вакцинировано с начала периода иммунизации населения 8693 человек, в том числе 1 компонентом - 6854 , 2 компонентом - 1839,- сообщает региональная Служба коммуникаций. —Случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано».

Всего в область на сегодняшний день поступило 12900 доз вакцины, в том числе доз 1 компонента - 7200 , доз 2 компонента - 5700. Для иммунизации всех категорий населения применяется вакцина «Гам-Ковид-Вак».

Стоит отметить, что вот уже два дня 30- 31 марта в Костанайской области количество случаев заражения COVID-19 держится на одном уровне - 37 случаев. Темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,27%.

Всего по области, с 3 апреля прошлого года по 31 марта текущего года, зарегистрировано 13 821 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12293.