Более 8 тысяч кг мусора собрали волонтеры на набережной реки Есиль в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРИ - Управление охраны окружающей среды и природопользования столицы совместно с молодежным ресурсным центром «Астана жастары» провели субботник на берегу реки Есиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт кимата.

Субботник проходил под эгидой пропаганды бережного отношения к окружающей природной среде.

Волонтеры, взяв в руки лопаты-грабли и мешки, шли вдоль берега реки, собирая мусор. В общей сложности собрано более 8 тысяч килограммов мусора. В акции приняли участие свыше 50 волонтеров.