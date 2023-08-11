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    21:57, 10 Август 2023 | GMT +6

    Более 8 тысяч кг мусора собрали волонтеры на набережной реки Есиль в Астане

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРИ - Управление охраны окружающей среды и природопользования столицы совместно с молодежным ресурсным центром «Астана жастары» провели субботник на берегу реки Есиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт кимата.

    Субботник проходил под эгидой пропаганды бережного отношения к окружающей природной среде.

    Волонтеры, взяв в руки лопаты-грабли и мешки, шли вдоль берега реки, собирая мусор. В общей сложности собрано более 8 тысяч килограммов мусора. В акции приняли участие свыше 50 волонтеров.

    Набережная реки Есиль является одним из основных мест отдыха жителей и гостей столицы. Волонтеры «Астана жастары» на постоянной основе принимают активное участие в экологических акциях города.


    Теги:
    Общество Экология Волонтёрство Астана
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