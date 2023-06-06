Более 8 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июня 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 8 034 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 115,1 тыс этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Более половины кандасов (54,2%), прибывших в Казахстан с начала года являются выходцами из Узбекистана, 20,1% – из КНР, 11% – из России, 6,4% – из Монголии, 4,9% – из Туркменистана и 3,3% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,8%), Мангистауской (12,8%), Туркестанской (6,4%), и Жамбылской (4,8%) областях, а также в городах Астана (10,7%), Алматы (8,8%) и Шымкент (7,1%).

По состоянию на 1 июня текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 67,5%, 23,8% человек моложе трудоспособного и 8,7% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,3% имеют высшее образование, 37% среднее специальное образование, 38,4% общее среднее образование и 7,3% не имеют образования.

Напомним, для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 1 925 человек. По состоянию на 1 июня 2023 года в регионы расселения переселено 787 кандасов. При увеличении потока кандасов размер квоты для приема в регионах расселения может быть увеличен.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (241,5 тыс тенге) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тыс тенге).

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн тенге на семью.