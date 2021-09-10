Более 8 тысяч ДТП произошло в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно статданным за 8 месяцев в стране зарегистрировано 8 307 аварий на дорогах, в которых пострадало 12 205 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Рост дорожных транспортных происшествий (ДТП) составил 10,2%, количество пострадавших возросло на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате ДТП различного вида телесные повреждения получили 10 947 (рост на 10,5%) и погибло 1 258 человек (рост на 17,7%).

Особого внимания заслуживает рост пострадавших на дорогах несовершеннолетних лиц, их количество увеличилось с 1808 до 2298 и составляет 18,8% от общего количества пострадавших.

По месту совершения большая часть 72,6% или 6030 дорожных аварий произошли в населенных пунктах, 1512 зарегистрированы на трассах международного, республиканского значения, 765 на дорогах областного, районного значения. Детальная информация об аварийности на дорогах и улицах страны размещена на сайте qamqor.gov.kz в разделе «Информационный сервис».

Зачастую ДТП происходят в результате столкновения транспортных средств – 3420 факта, а также из-за наезда на пешеходов - 2897.

Результаты изучения показывают, что в 87% случаев виновными в аварии признаны водители (7256 фактов), из которых 322 находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Аналитическая информация о дорожно-транспортных происшествиях для рассмотрения и использования в работе направлена в АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»».

Наиболее трагичным является попутное или боковое столкновение автотранспортных средств (40,5% от общего числа погибших). На втором месте – наезд на пешеходов (26,9% от общего числа погибших). Из-за превышения установленной скорости совершено 1990 ДТП, в которых погибло 405 лиц.

Как и прежде наибольшее число аварий на дорогах приходится на г. Алматы – 2161 случаев, а самый высокий показатель смертности установлен в Алматинской области, где погибло 268 лиц.

В столице зафиксировано 349 ДТП, в г. Шымкент – 203 ДТП, в которых пострадали люди.

Наименьшее количество аварий совершено в Северо-Казахстанской – 107 и Мангистауской – 138 областях.

На указанные факты и необходимость принятия по ним мер обращено внимание органов внутренних дел и акиматов областей.

Уважаемые граждане, просим вас соблюдать правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких!