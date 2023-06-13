Более 8 трлн тенге доходов поступило в госбюджет – Минфин РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В государственный бюджет доходов поступило более 8 трлн тенге, план исполнен на 103 %. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В государственный бюджет доходов поступило более 8 трлн тенге, план исполнен на 103 %. В республиканский бюджет доходов поступило 5,4 трлн тенге. План исполнен на 93,8% или неисполнение составило 355 млрд тенге. Неисполнение плана по налогам на 400 млрд тенге сложилось в основном за счет КПН, ЭТП на сырую нефть и НДПИ», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Неисполнение плана по КПН, по словам министра, связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей за 5 месяцев 2023 года по 641 крупному налогоплательщику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34% или на 108 млрд. тенге.

«Основное неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано со снижением на 13% фактически сложившейся ставки ЭТП от прогнозного показателя. На неисполнение плана по НДПИ повлияло снижение цен на основные экспортные товары в среднем на 11%», - пояснил глава Минфина.