Более 8 тысяч алматинцев получили специальные соцуслуги с начала года

С начала 2026 года в Алматы специальные социальные услуги получили 8 192 человека, нуждающихся в социальной поддержке, передает корреспондент Kazinform.

Помощь оказывается людям с особыми потребностями, а также пожилым гражданам, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

— В условиях стационара услуги получили 1 402 человека. В полустационарном формате помощь оказана 1 399 гражданам. На дому социальные услуги получили 4 614 человек, включая одиноко проживающих пенсионеров, людей с особыми потребностями, — сообщили в Управлении занятости и социальных программ города.

Кроме того, услуги временного пребывания оказаны 777 гражданам, в том числе лицам без определенного места жительства, жертвам бытового насилия и другим.

В управлении отметили, что работа по социальной поддержке, реабилитации и адаптации нуждающихся категорий населения продолжается.

Ранее Президент Казахстана поручил Премьер-министру начать масштабное строительство социальных и инфраструктурных объектов.