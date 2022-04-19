Более 8 млрд тенге выплатили пострадавшему от беспорядков бизнесу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате январских событий по предварительным данным пострадало 1 630 субъектов бизнеса. Об этом заявил первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Миннацэкономики напомнили, что в целях поддержки субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства), пострадавших в результате январских беспорядков были приняты оперативные меры: возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам МСП; отсрочка платежей по займам физических и юридических лиц; приостановлены налоговые и таможенные проверки и другие меры.

«В результате январских событий, по предварительным данным, пострадало 1 630 субъектов МСП, сумма ущерба составила порядка 38,6 млрд тенге. На сегодняшний день выплату получили 1 491 субъект МСП на общую сумму 8,3 млрд тенге», - сообщил Тимур Жаксылыков в ходе заседания Правительства.

Ранее сообщалось, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП выросла на 7,9% и достигла 34,7%. Численность занятых в МСП достигла 3,5 млн человек в Казахстане.