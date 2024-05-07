Более 8 млн туристов посетили СУАР КНР по случаю Первомая

Во время праздников с 1 по 5 мая Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР посетили почти 8,5 млн внутренних туристов, при этом доходы от туризма достигли около 8 млрд юаней (около $1,2 млрд). Об этом сообщили в управлении культуры и туризма СУАР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- С 1 по 5 мая СУАР принял в общей сложности 8,5 млн внутренних туристов, что на 6,3% больше, чем в прошлом году. Доходы от туризма составили в размере 8,07 млрд юаней, что на 33,87% больше, чем в прошлом году, - сообщает «Тяньшаньнет» со ссылкой на местное управление культуры и туризма.

При этом такие мегаполисы, как Шанхай, Пекин, Ханчжоу, Шэньчжэнь и Гуанчжоу входят в ТОП-5 главных поставщиков внутренних туристов в СУАР.

В 2023 году около 265 млн внутренних туристов посетили Синьцзян, доходы от туризма в этом регионе КНР составили около $41 млрд.

В целом, по данным министерства культуры и туризма КНР, в период первомайских праздников в 2024 году в Китае почти 300 млн человек совершили внутренние турпоездки.

Общие расходы внутренних туристов на различные нужды за этот период составили около $23,51 млрд, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года.

В каникулярный период по случаю Первомая турпотоки в рамках въездного и выездного туризма в Китае достигли почти 1,78 млн человек и примерно 1,9 млн чел.

Напомним, что 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае, а город Алматы получил статус туристической и культурной столицы ШОС на период председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

С ноября 2023 года между Казахстаном и Китаем действует безвизовый режим.

В апреле текущего года новый международный пассажирский авиамаршрут запущен между городом Инин (СУАР) КНР и городом Алматы.

В настоящее время между Казахстаном и Китаем осуществляется более 30 регулярных пассажирских рейсов в неделю. Прямые авиарейсы выполняются в такие города как Пекин, Сиань, Ханчжоу, Урумчи, Инин (СУАР) из Алматы и Астаны.

Как ранее сообщал Kazinform, стороны также рассматривают вопрос запуска международного туристического пассажирского поезда по маршруту «Сиань- Алматы».