Более 8 млн тенге возвращено потребителям на прошлой неделе в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам прошлой недели потребителям Казахстана Комитетом по защите прав потребителей (КЗПП) Министерства торговли и интеграции и его территориальными департаментами были возвращены денежные средства за товары в размере 8,7 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Наибольшая сумма возвращенных денег за товар была в размере 1,8 млн тенге. Клиент приобрел сумку в брендовом бутике ТЦ Esentai mall, после чего оказалось, что сумка Fendi не новая. Следующей крупной суммой стал возврат 1,2 млн тенге за путевку в Турцию. Права потребителей были защищены департаментом по г. Алматы», - сообщили в госоргане.

Также за прошлую неделю департаменты по защите прав потребителей ВКО, СКО и Мангистауской области оказали правовое содействие в разрешении потребительского спора с ТОО «Вайлдберриз». Интернет-магазин длительное время не возвращал деньги за товар либо отказывал в возврате денег потребителям.

В связи с многочисленными жалобами потребителей Казахстана на платформу Wildberries КЗПП 22 сентября 2022 года на заседании Консультативного комитета по вопросам защиты прав потребителей государств-членов Евразийского экономического союза (ЕЭК) был поднят вопрос о проблемах потребителей на данной платформе.

Продолжают также поступать жалобы на качество мебели, изготавливаемой на заказ. К примеру, жителя Туркестанской области не устроило качество доставленной мебели, а продавец отказывался в возврате денег. В связи с чем, областной департамент на основании Закона «О защите прав потребителей» рекомендовал мебельному магазину вернуть деньги потребителю за некачественный товар. В результате потребителю был произведен возврат средств на сумму 768 тыс. тенге.

Подобная ситуация на прошлой неделе произошла в Астане. Местный Департамент также оказал содействие потребителю и ему были возвращены деньги в размере 500 тыс. тенге.

Как сообщили в столичном департаменте, иногда дело доходит до суда. Одна из жалоб связана с тем, что исполнитель просрочил срок изготовления мебели на две недели. Более того, после установки мебели потребитель заметила, что ножки тумбочки разного размера. Клиент сразу уведомил об этом исполнителя, однако он отказался переделывать. По этому делу департамент направил иск в суд о возврате 210 тыс. тенге и примет участие в качестве третьего лица.

С начала сентября в Комитет по защите прав потребителей поступило около 1500 обращений, в результате мероприятий потребителям было возращено более 25 млн тенге.