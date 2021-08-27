Более 8 миллиардов тенге направлено на борьбу с КВИ в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Согласно плану закупа медуслуг на 2021 год, на мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции в Костанайской области запланировано 8 млрд 316 млн 976 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на директора филиала по Костанайской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Батырбека Нургалиева.

«На 2021 год в Костанайской области на предотвращение распространения КВИ, диагностику и лечение больных коронавирусной инфекцией запланировано 8 млрд 316 млн 976 тысяч тенге. Основная сумма финансирования предусмотрена на выплату надбавок к заработной плате медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Сумма доплат за особые условия труда при осуществлении мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 и лечению больных с COVID-19 за шесть месяцев этого года составляет 3 млрд 430 млн 332 тысячи 501 тенге за 12 181 сотрудника»,- сообщил Б. Нургалиев.

Вместе с тем, предусмотрены Фондом средства и на реабилитацию.

«Коронавирусная инфекция опасна для переболевших постковидными осложнениями. Фонд всячески поддерживает развитие реабилитации, в том числе постковидной. Она позволяет предупредить на ранних стадиях развитие опасных хронических заболеваний, лечение которых может потребовать внушительных финансовых затрат из бюджета здравоохранения. Лица, переболевшие коронавирусной инфекцией и пневмонией средней степени тяжести, тяжелой и крайне тяжелой, могут пройти реабилитацию за счет средств Фонда социального медицинского страхования. Причем вне зависимости от того, лечились ли граждане дома или в больнице. Направление на медицинскую реабилитацию выдают по заключению мультидисциплинарной команды больницы или поликлиники с участием реабилитолога», - отметил Батырбек Нургалиев.





В этом году для оказания услуг реабилитации филиалом Фонда соцмедстрахования по Костанайской области заключены договоры с 7 медорганизациями. Из них частные – 2.

Всего в 1 полугодии оказано реабилитационных услуг на сумму 75 530 979,67 тенге, в том числе в дневных стационарах - 47 пациентам, в круглосуточных стационарах – 919 пациентам.