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Более 8,9 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19
26 Декабря 2021 08:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.
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На 26 декабря в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 944 701 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 455 436 человек.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 399 заболевших коронавирусом, выздоровело 633 человек.
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