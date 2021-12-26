Более 8,9 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

На 26 декабря в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 944 701 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 455 436 человек.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 399 заболевших коронавирусом, выздоровело 633 человек.



