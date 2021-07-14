Более 8,8 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июля 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 8 867 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 79,2 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Более половины кандасов (75,5%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 10,4% – из КНР, 7% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии и 4,5% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (29,9%), Туркестанской (14,5%), Мангыстауской (18,7%) и Жамбылской (8,0%) областях, а также в городе Шымкент (10,7%).

По состоянию на 1 июля текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,5%, 25,3% человек моложе трудоспособного и 19,2% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 10,9% имеют высшее образование, 39,3% среднее специальное образование, 45,9% общее среднее образование и 3,9% не имеют образования.



