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    10:14, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Более 8,8 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июля 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 8 867 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 79,2 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Более половины кандасов (75,5%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 10,4% – из КНР, 7% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии и 4,5% – из других стран.

    Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (29,9%), Туркестанской (14,5%), Мангыстауской (18,7%) и Жамбылской (8,0%) областях, а также в городе Шымкент (10,7%).

    По состоянию на 1 июля текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,5%, 25,3% человек моложе трудоспособного и 19,2% – пенсионеры.

    Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 10,9% имеют высшее образование, 39,3% среднее специальное образование, 45,9% общее среднее образование и 3,9% не имеют образования.



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