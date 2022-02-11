Более 8,8 млн человек полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По состоянию на 11 февраля, первым компонентом провакцинировано 9 279 559 человек, второй компонент вакцин получил 8 855 051 человек.

Опубликованы данные о вакцинации по регионам, а также сведения о количестве подростков, беременных и кормящих женщин, привившихся вакциной Pfizer.



