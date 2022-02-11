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Более 8,8 млн человек полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане

11 Февраля 2022 08:55
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Более 8,8 млн человек полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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По состоянию на 11 февраля, первым компонентом провакцинировано 9 279 559 человек, второй компонент вакцин получил 8 855 051 человек.

Опубликованы данные о вакцинации по регионам, а также сведения о количестве подростков, беременных и кормящих женщин, привившихся вакциной Pfizer.



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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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