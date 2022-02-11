Новости
Более 8,8 млн человек полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане
11 Февраля 2022 08:55
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Новости по темеДвадцать человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане 83 новых случая ковид-пневмонии выявили казахстанские врачи «Красная зона» не уменьшается в Казахстане
По состоянию на 11 февраля, первым компонентом провакцинировано 9 279 559 человек, второй компонент вакцин получил 8 855 051 человек.
Опубликованы данные о вакцинации по регионам, а также сведения о количестве подростков, беременных и кормящих женщин, привившихся вакциной Pfizer.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Свыше двух миллионов человек в Казахстане ревакцинировались против КВИ
- Двадцать человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
- 83 новых случая ковид-пневмонии выявили казахстанские врачи
- «Красная зона» не уменьшается в Казахстане
- 7866 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
- Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн