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Более 8 200 золотых слитков продано в марте в РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Апреля 2022, 17:19
Более 8 200 золотых слитков продано в марте в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличение продаж связано с ростом заинтересованности населения в инвестировании в золото как альтернативного инструмента для обеспечения сохранности сбережений в условиях неопределенности на финансовом рынке и повышенной волатильности курсов валют, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

В марте 2022 года банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами продано 8 269 мерных слитков общим весом 167,2 кг, что в 2,9 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (2 898 слитков весом 48,2 кг).

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее – программа) была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продан 87 531 золотой слиток общим весом 3 тонны.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 27% – 23 390 штук. Далее следуют 20-граммовые – 18 178 штук (21%) и 100-граммовые – 18 034 штуки (20%), 5-граммовые – 16 834 штуки (19%), 50-граммовые – 11 095 штук (13%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 12 367 мерных слитков общей массой 303,3 кг, что составляет 14% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами продано 2 586 мерных слитков общим весом 82 кг.


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