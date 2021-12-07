Более 8,2 млн казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По данным на 6 декабря, в Казахстане первым компонентом вакцин против коронавирусной инфекции привито 8 795 168 человек, вторым компонентом привито 8 203 255 человек.

Ранее сообщалось, сколько подростков, беременных и кормящих женщин привились вакциной от Pfizer против COVID-19 в Казахстане.