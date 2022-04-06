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    08:29, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 786 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 6 апреля вакциной Pfizer провакцинированы первым компонентом 960 493 человека, вторым компонентом - 830 466 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них первой дозой: подростки – 786 216, беременные женщины – 36 080, кормящие женщины – 128 527.

    Второй дозой: подростки – 692 150, беременные женщины – 30 350, кормящие женщины – 107 190.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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