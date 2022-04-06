Более 786 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 6 апреля вакциной Pfizer провакцинированы первым компонентом 960 493 человека, вторым компонентом - 830 466 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них первой дозой: подростки – 786 216, беременные женщины – 36 080, кормящие женщины – 128 527.

Второй дозой: подростки – 692 150, беременные женщины – 30 350, кормящие женщины – 107 190.