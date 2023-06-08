Более 78 тысяч школьников отдохнут летом в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 78 тысяч школьников отдохнут летом в Атырауской области. На это из местного бюджета выделяется более 564 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в летних лагерях в этом году отдохнут 78 198 детей. В первую очередь это дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей, ребята из малообеспеченных многодетных семей, дети -инвалиды, отличники учебы», - сообщили в областном управлении образования.

По данным ведомства, в июне начнут работу 149 пришкольных летних лагерей. Часть - с питанием, в которых будут отдыхать 8466 детей. А в лагерях, где не предусмотрено питание - более 65 тысяч детей.

Кроме того, в лагерь отдыха «Геолог Казахстана» на Кавказе поедут 1500 детей, в лагерь «Жас өркен» в Индерском районе - 1008, в лагерь «Арай» в Махамбетском районе - 480 детей.