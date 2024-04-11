Более 7,7 тысячи иностранцев выдворили из Казахстана

— За 12 месяцев прошлого года 1,5 млн уведомлений поступило о прибытии иностранных граждан. В основном, это граждане ближнего зарубежья. Выдано разрешение на временное проживание 584 тысячам человек, из них разрешение на работу получили 489 тысяч, на учет поставлено 10116 человек, оформлено 376 ИИН — это для тех граждан, которые у нас будут работать, — сказал Игорь Лепеха на брифинге в Сенате.