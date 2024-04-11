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    13:43, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 7,7 тысячи иностранцев выдворили из Казахстана

    иностранцы мигранты
    Фото: Polisia.kz

    Заместитель внутренних дел РК Игорь Лепеха озвучил статистические данные касательно прибытия иностранцев в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — За 12 месяцев прошлого года 1,5 млн уведомлений поступило о прибытии иностранных граждан. В основном, это граждане ближнего зарубежья. Выдано разрешение на временное проживание 584 тысячам человек, из них разрешение на работу получили 489 тысяч, на учет поставлено 10116 человек, оформлено 376 ИИН — это для тех граждан, которые у нас будут работать, — сказал Игорь Лепеха на брифинге в Сенате.

    Он также сообщил, что за нарушения в сфере миграционного законодательства к административной ответственности было привлечено 73412 человек. При этом 7739 выдворены за пределы страны.

    Теги:
    МВД РК Казахстан Иностранцы мигранты
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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