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Более 77 млрд тенге перечислил ФМС медорганизациям Карагандинской области

13 Августа 2021 21:39
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Более 77 млрд тенге перечислил ФМС медорганизациям Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие этого года медорганизации Карагандинской области получили более 77 миллиардов тенге от фонда медстрахования за оказанные медицинские услуги населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Фондом медицинского страхования на ежемесячной основе проводится мониторинг качества и объёма оказанной населению медпомощи. При отсутствии нарушений ведения протокола лечения или завышения объёмов оказанных услуг фонд перечисляет денежные средства в больницы, центры и поликлиники.

Так, за первое полугодие этого года медорганизации Карагандинской области получили от фонда более 77 миллиардов тенге. Из них 52 миллиарда направлены на оплату медицинской помощи в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Это помощь, которая оказывалась жителям вне зависимости от статуса в системе ОСМС. Остальная сумма пошла на оплату услуг из пакета ОСМС. При этом 17,9 миллиарда тенге были направлены на лечение больных коронавирусом и поощрение медработников, задействованных в борьбе с КВИ.

«Возмещение затрат медорганизациям производится после мониторинга качества и объёма медицинских услуг. По тем услугам, по которым выявлены дефекты, то есть отклонения от стандартов и протоколов лечения, необоснованное завышение объёма медпомощи, недочёты в документации, фондом применяются штрафные санкции к медорганизациям. За полгода было выявлено дефектов больше чем на 600 миллионов тенге. Эти средства сняты с оплаты услуг медорганизациям», – отметил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.

С начала года от населения Карагандинской области в фонд медстрахования поступило около 17 миллиардов тенге, из них 2,5 миллиарда составили поступления за июль этого года.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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