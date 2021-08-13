Более 77 млрд тенге перечислил ФМС медорганизациям Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие этого года медорганизации Карагандинской области получили более 77 миллиардов тенге от фонда медстрахования за оказанные медицинские услуги населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фондом медицинского страхования на ежемесячной основе проводится мониторинг качества и объёма оказанной населению медпомощи. При отсутствии нарушений ведения протокола лечения или завышения объёмов оказанных услуг фонд перечисляет денежные средства в больницы, центры и поликлиники.

Так, за первое полугодие этого года медорганизации Карагандинской области получили от фонда более 77 миллиардов тенге. Из них 52 миллиарда направлены на оплату медицинской помощи в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Это помощь, которая оказывалась жителям вне зависимости от статуса в системе ОСМС. Остальная сумма пошла на оплату услуг из пакета ОСМС. При этом 17,9 миллиарда тенге были направлены на лечение больных коронавирусом и поощрение медработников, задействованных в борьбе с КВИ.

«Возмещение затрат медорганизациям производится после мониторинга качества и объёма медицинских услуг. По тем услугам, по которым выявлены дефекты, то есть отклонения от стандартов и протоколов лечения, необоснованное завышение объёма медпомощи, недочёты в документации, фондом применяются штрафные санкции к медорганизациям. За полгода было выявлено дефектов больше чем на 600 миллионов тенге. Эти средства сняты с оплаты услуг медорганизациям», – отметил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.

С начала года от населения Карагандинской области в фонд медстрахования поступило около 17 миллиардов тенге, из них 2,5 миллиарда составили поступления за июль этого года.