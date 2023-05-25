Более 77 млн тенге выплатило ТОО в Алматы за злоупотребление доминирующим положением

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Алматы в отношении «ТОО «APL Construction» возбуждено дело об административном правонарушении по части Предпринимательского кодекса РК «Об административных правонарушениях». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК РК.

«ТОО «APL Construction» злоупотребляло своим доминирующим положением путем несоразмерного возмещения инвестиций, за счет средств потребителей, вынужденных осуществлять подключение к внутриквартальным сетям газоснабжения, что привело к ущемлению законных прав неопределенного круга потребителей.

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы от 10 января 2023 года ТОО привлечено к административной ответственности, назначением административного штрафа в размере 77 343 750 тенге. Постановление суда исполнено в полном объеме.