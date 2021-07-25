Более 77% кордайцев в Жамбылской области уже получили избирательные бюллетени

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Кордайском районе Жамбылской области активно участвуют в избирательном процессе, передает корреспондент МИАК «Казинформ».

Как рассказали в отделе внутренней политики акимата Кордайского района о явке избирателей на 16.00 по данным, представленным территориальными избирательными комиссиями, избирательные бюллетени получили 20 750 (77,59 %) человек от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе, в Кордайском сельском округе уже проголосовали 17 618 избирателей, что составляет 77,53%, в Степновском сельском округе – 2 567 человек, или 76,58% и в Сулуторском сельском округе 565, 84,71% избирателей.

Степновский сельский округ включает в себя три населенных пункта. Для желающих проголосовать было открыто три пункта для голосования.

В селе Степное в здании средней школы члены избирательной комиссии с подарками ждали самых первых избирателей. В качестве подарка были приготовлены сборники стихов. Первыми пришли голосовать аксакалы села и учителя.

«Я учитель физической культуры в нашей школе. Решил прийти пораньше и отдать свой голос за кандидата, который недавно приезжал с предвыборной программой. Программа мне понравилась. К тому же, это житель нашего округа. Будет отвечать перед земляками», - прокомментировал Нурсерик Куатбаев, один из первых пришедший в это утро на избирательный участок.

Житель села Степное Аманхан Рысымбетов поделился впечатлениями от новых выборов: «Я в этом округе проживаю уже более 38 лет. Сейчас пенсионер. Был агрономом, бригадиром, профкомом, председателем ПК, акимом округа. Не понаслышке знаю все трудности этой работы. Благодаря инициативе Президента, теперь мы можем избирать своего акима. Надеюсь, на эту должность придут честные, порядочные люди, любящие свой народ».

В селе Калгутты на избирательном участке многолюдно, люди активно идут голосовать. Здесь члены избирательной комиссии также решили поощрить наиболее активных избирателей – для первых, пришедших на избирательные пункты, были приготовлены сувенирные ручки.

«Хочется надеяться, что с новым акимом придут улучшения. Человек, которому доверился народ, будет прислушиваться к нам и работать во благо народа», - уверен житель села Айбек Кайрат Жокеев.

Нынешние выборы стали первым во взрослой жизни серьезным политическим мероприятием для восемнадцатилетней жительницы этого села Бану Раджаповой.

«Конечно, волнительное для меня событие. Мне никто не указывал за кого голосовать, это был мой осознанный выбор. Я ознакомилась с предвыборными платформами. Думаю, я сделала правильный выбор. Считаю, что во главе села должен быть умудренный опытом человек», - отметила она.

По данным Жамбылской областной избирательной комиссии, выборы акимов сельских округов на территории Жамбылской области проходят в 38 сельских округах на 89 избирательных участках области. С начала избирательного процесса на выборы акимов сельских округов в Жамбылской области выдвинуто 122 кандидата. За выборами акимов сельских округов следят 194 наблюдателя из «Центра непартийного контроля».



