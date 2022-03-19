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    09:13, 19 Март 2022 | GMT +6

    Более 765 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По состоянию на 19 марта 2022 года, вакциной «Pfizer» провакцинировано первой дозой: подростки – 765 438, беременные женщины – 34 839, кормящие женщины – 121 646; второй дозой: подростки – 620 347, беременные женщины – 27 236, кормящие женщины – 94 633.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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