Более 765 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ».

По состоянию на 19 марта 2022 года, вакциной «Pfizer» провакцинировано первой дозой: подростки – 765 438, беременные женщины – 34 839, кормящие женщины – 121 646; второй дозой: подростки – 620 347, беременные женщины – 27 236, кормящие женщины – 94 633.