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Более 764 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Казахстане с 1 октября

3 Ноября 2022, 17:37
Более 764 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Казахстане с 1 октября
3 Ноября 2022, 17:37

Более 764 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Казахстане с 1 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно прогнозу ВОЗ в предстоящий эпидемический сезон актуальны будут три штамма вируса - A (H3N2) и B, сообщила сегодня на брифинге в СЦК руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Роза Кожапова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

«В Казахстане мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппа ежегодно осуществляется с 1 октября по 30 апреля. С начала текущего эпидсезона (с 1 октября 2022 года) зарегистрировано 764 247 случаев ОРВИ, 521 лабораторно подтвержденный случай гриппа, в том числе среди детей до 14 лет – 179, среди беременных - 106. Заболеваемость в республике на уровне аналогичного периода прошлого года», - отметила представитель Минздрава РК.

Помимо гриппа, по ее словам, в Казахстане циркулируют и негриппозные вирусы. На другие негриппозные инфекции обследовано 1202 проб, из них в 254 пробах (21,1%) установлен положительный результат, в том числе риновирус – 93, РС вирус – 77, парагрипп - 31, коронавирус – 20, аденовирусная – 17, бокавирус – 10, метапневмовирус – 6.


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