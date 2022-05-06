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Более 762 тыс. подростков полностью вакцинировались Pfizer в Казахстане
6 Мая 2022 10:39

Более 762 тыс. подростков полностью вакцинировались Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Оба компонента вакцины «Pfizer» также получили 33 649 беременных женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

На 6 мая 2022 года первым компонентом вакцины «Pfizer» провакцинировано 1 085 648 человек, вторым компонентом – 941 049 человек.

«Из них первой дозой на сегодняшний день провакцинированы: подростки – 830 793, беременные женщины – 38 518, кормящие женщины – 137 262.

Второй дозой: подростки – 762 434, беременные женщины – 33 649, кормящие женщины – 122 672», - говорится в публикации МВК.


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