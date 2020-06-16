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Более 761 млн тенге сэкономлено в сфере госзакупок в Алматинской области

16 Июня 2020 18:10
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Более 761 млн тенге сэкономлено в сфере госзакупок в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Алматинской области за 5 месяцев текущего года выявлено 105 уголовных правонарушений, из которых более 71,4% являются коррупционными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационную площадку области.

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За указанный период к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений привлечено 43 лица, в том числе 16 первых руководителей: республиканского значения – 1, областного значения – 2, городского – 2, районного – 8, сельского – 3.

Общий ущерб по оконченным уголовным делам составил 1,8 млрд тенге, возмещено 1,6 млрд тенге.

«С целью предупреждения коррупционных правонарушений в сфере государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора, мониторинг проводится Агентством и его территориальными подразделениями. Стоит отметить, что Антикоррупционный мониторинг также осуществляется совместно с НПП «Атамекен»,– поделился первый заместитель Антикоррупционной службы Алматинской области Жандос Жумабаев.

По внесенным предложениям департамента, после пересмотра плана государственных закупок в сфере образования было сэкономлено более 383 млн тенге, в сфере здравоохранения - более 289 млн. тенге и в сфере МИО (внутренней политики) было сэкономлено более 83 млн. тенге.


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#Алматинская область   #Коррупция  
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