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    18:00, 23 Май 2021 | GMT +6

    Более 760 владельцев оружия проверили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют владельцев оружия, ищут незарегистрированные предметы вооружения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, за три дня проверили 766 владельцев оружия. Выявили 62 нарушения правил хранения и 15 нарушений сроков перерегистрации. Изъяли четыре единицы незарегистрированного оружия.

    «В Жамбылском районе под полом спальни в доме одного из сельчан обнаружены незаконно хранящееся двуствольное гладкоствольное ружьё «ТОЗ-34 Р» 12 калибра и 8 патронов к нему. Мужчина пояснил, что ружьё и патроны, сложенные в мешок, нашёл на берегу озера и решил оставить себе. Теперь ему придется заплатить штраф» - рассказали в пресс-службе.

    Полицейские напомнили, что только добровольная сдача избавляет от ответственности за хранение незарегистрированного оружия. При условии, что в действиях человека отсутствует состав иного преступления.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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