Более 760 владельцев оружия проверили в СКО
По информации пресс-службы департамента полиции, за три дня проверили 766 владельцев оружия. Выявили 62 нарушения правил хранения и 15 нарушений сроков перерегистрации. Изъяли четыре единицы незарегистрированного оружия.
«В Жамбылском районе под полом спальни в доме одного из сельчан обнаружены незаконно хранящееся двуствольное гладкоствольное ружьё «ТОЗ-34 Р» 12 калибра и 8 патронов к нему. Мужчина пояснил, что ружьё и патроны, сложенные в мешок, нашёл на берегу озера и решил оставить себе. Теперь ему придется заплатить штраф» - рассказали в пресс-службе.
Полицейские напомнили, что только добровольная сдача избавляет от ответственности за хранение незарегистрированного оружия. При условии, что в действиях человека отсутствует состав иного преступления.