Более 760 тысяч учащихся приняли участие в акции «Час добропорядочности»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акцией «Час добропорядочности» охвачено более 760 тысяч учащихся. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга директор департамента добропорядочности Агентства РК по противодействию коррупции Ганижан Асанулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18 мая этого года в целях продвижения идеологии добропорядочности среди учащихся и разъяснения важности глубоких знаний прошла очередная общереспубликанская акция «Час добропорядочности». На этот раз традиционно ежеквартально проводимая акция «Час добропорядочности» имела свои особенности.

Во-первых, в этом году исполняется 175 лет со дня рождения великого Абая Кунанбайулы. Он оставил нам свои 176 стихотворений, 3 поэмы и 45 слов назиданий как нравственное наследие. В своих трудах он воспел добросовестный труд, честность. Таким образом, темой акции «Час добропорядочности» определена «Добропорядочность – наследие Великого Абая». Главная цель – через труды великого поэта привить подрастающему поколению ценности справедливости, порядочности и доверия», – сказал Г.Асанулы.

Спикер отметил, что в условиях карантина эта акция впервые прошла в онлайн-формате. В рамках акции было охвачено более 760 тысяч учащихся всех учреждений образования страны. Так, как акция прошла в онлайн-формате, предварительно согласованно с Министерствами образования и науки, информации и общественного развития, видео-урок «Час добропорядочности» был включен в график онлайн-уроков на республиканских телеканалах. Так, 18 мая видеолекции транслировались в прямом эфире на государственном языке на телеканале «Balapan», на русском языке в эфире «EL ARNA». Кроме этого, видеолекции были размещены на Youtube канале Агентства, показаны в прямом эфире на страницах в соцсетях территориальных департаментов и проектных офисов «Adaldyq alańy».

По словам Г.Асанулы, на сегодняшний день, видеолекции, размещенные на Youtube канале Агентства, набрали более 220 тыс. просмотров, собрали более 25 тыс. отзывов. В свою очередь, 30 тыс. просмотров и 7 тыс. комментариев собрано на страницах в Facebook. Наибольший охват пользователей показали города Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области. Для охвата каждого ученика и студента были использованы все доступные платформы дистанционного обучения - ZOOM, WhatsАрp и другие. Данное имиджевое мероприятие Агентства, приуроченное к 175-летию великого Абая, широко освещено в средствах массовой информации. Показаны специальные репортажи в программе «Таңшолпан», на телеканалах «Алматы» и «Qazaqstan».

Молодежь после онлайн-лекции поделилась своим мнением в сети, также запустили флешмоб по чтению произведении Абая о честности, справедливости, доброте.

«Онлайн «Час добропорядочности» показал ряд преимуществ. Во-первых, одним специально разработанным видеороликом охвачены все образовательные учреждения. В результате, человеческие ресурсы и время были максимально рационально использованы. Во-вторых, в социальной сети установлена эффективная обратная связь с молодежью. Онлайн-трансляция видеолекции стала новым механизмом формирования системы добропорядочности среди подрастающего поколения. В-третьих, получена поддержка общественности и молодежи по привитию значимости не только глубоких знаний, но и человеческих ценностей как честность и добропорядочность через призму трудов великих личностей. Широкая популяризация трудов великих мыслителей – это яркий пример воспитания сознательного поколения», – отметил Г.Асанулы.

Директор департамента напомнил, что в этом году в Казахстане празднуется 1150-летний юбилей великого мыслителя аль-Фараби, получившего признание во всем мире. В своих произведениях, в том числе в труде «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», аль-Фараби затронул мысль о воспитании, доброте, порядочности и справедливости.

Поэтому первый «Час добропорядочности» следующего учебного года будет посвящен великому аль-Фараби.