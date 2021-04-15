Более 760 млн тенге бюджетных средств сэкономила Антикоррупционная служба Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Эффективно планировать бюджет региона и экономить бюджетные средства помогает Антикоррупционная служба Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, для экономии бюджетных средств, на постоянной основе проводится мониторинг веб-портала «Единое окно закупок» на предмет выявления завышенных закупочных цен по государственным закупкам.

Изучив планы, включенные в систему государственных закупок, сотрудники департамента выявили завышенные цены по закупкам государственных органов и учреждений квазигосударственного сектора.

По результатам антикоррупционного мониторинга, проведенного в первом квартале 2021 года, закупочные цены государственных органов были пересмотрены с изменением в сторону понижения, а также с полным отказом от некоторых закупок.

Общая сумма сэкономленных средств по итогам первого квартала 2021 года составила свыше 768 млн тенге.

К примеру, отдел занятости и социальных программ акимата Байзакского района выделил 78,5 млн тенге на закуп пеленок (подгузников), которые планировалось приобрести через портал государственных закупок. Цена за одну единицу товара, согласно плану госзакупок, составляла 250 тенге. Тогда как в веб-портале «Единое окно закупок» стоимость одной единицы этого товара в зависимости от размера составила от 80 до 180 тенге. В связи с необоснованно завышенной стоимостью на основании рекомендательного письма департамента заказчик отменил этот лот.

Кроме того, в ходе мониторинга было выявлено, что департаментом полиции Жамбылской области планировался закуп флеш-карт, стоимость которых на портале государственных закупок составляла 235 714 тенге за одну единицу, а общая стоимость закупа составила 9,4 млн тенге. В результате проведенного мониторинга были пересмотрены закупочные цены. Согласно рекомендательному письму Антикоррупционной службы, закупочная цена была снижена до 2 357 тенге за одну единицу, общая сумма закупок составила 94 285 тенге. То есть в общей сложности сэкономлено 9,3 млн тенге бюджетных средств.

Аналогичная ситуация сложилась и в аппарате акима Шуского района. Так, стоимость компьютеров согласно плану за единицу составляла 600 тысяч тенге, общая сумма закупок - 12 млн тенге. Департамент предложил снизить цену в соответствии с рыночными. Закупочную цену снизили до 300 тысяч тенге за единицу. Общая сумма сэкономленых бюджетных средств составила 6 млн тенге, сообщает ведомство.