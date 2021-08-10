Более 760 человек поступили в военные вузы Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы боевой подготовки, военного образования и законотворческой деятельности были рассмотрены на очередном аппаратном совещании в оборонном ведомстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На совещании обсужден ход боевой учебы войск. В соответствии с планом проводятся подготовка взводов и контрольные тактико-строевые занятия с батальонами. На предстоящей неделе повсеместно пройдут инструкторско-методические занятия по организации боевых стрельб взводов для выработки единой методики обучения и оценки личного состава.

Доложено о завершении подготовки казахстанских команд к Армейским международным играм. В результате состязаний отобраны лучшие военнослужащие, которые представят Вооруженные Силы Казахстана в 11 конкурсах «АрМИ-2021». Сегодня с ними организованы необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, команды самолетами военно-транспортной авиации направляются к местам проведения Игр.

Рассмотрены вопросы военного образования. Завершен набор в военные учебные заведения оборонного ведомства. Решениями мандатных комиссий на обучение в Национальный университет обороны принято 190 офицеров, в Военный институт Сухопутных войск – 301 курсант, в Военный институт Сил воздушной обороны – 142 человека, в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи – 132 юноши.

Помимо офицеров Вооруженных Сил в Национальном университете обороны обучаются военнослужащие других войск и воинских формирований, сотрудники государственных органов Казахстана. Военные ВУЗы в соответствии с международными договоренностями готовят кадры для стран ОДКБ. В этом году на обучение зачислены 67 представителей Армении, Кыргызстана и Таджикистана.

Военное образование гражданам Казахстана предоставляется на безвозмездной основе, поэтому каждому поступившему необходимо пройти весь курс обучения и окончить военный ВУЗ подготовленным специалистом.

Имеются случаи, когда отдельные недобросовестные курсанты после окончания первого курса намеренно пишут рапорта на отчисление из военного института с целью восстановления на второй курс гражданского ВУЗа, при этом затраты на обучение согласно законодательству они не восстанавливают. А срок годичного обучения засчитывается в срок срочной службы.

Министром даны указания проработать вопрос устранения данного пробела в законодательстве и юридически закрепить норму о направлении исключенного из ВУЗа по отрицательным основаниям или по собственному желанию курсанта для прохождения срочной службы в войска, а также о возмещении им затраченных государством на его обучение денежных средств.

«Выделенные на образование бюджетные средства должны расходоваться строго по назначению и быть на особом учете. Хитростям и махинациям здесь не место», – подчеркнул генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

Обсуждены вопросы осуществления законотворческой деятельности Министерства обороны. В настоящее время идет работа по внесению изменений в нормативные правовые акты, касающиеся воинской службы и жилищного обеспечения военнослужащих.

Руководитель оборонного ведомства поручил при разработке любых поправок в законодательство рассматривать их всесторонне, а если необходимо – коллегиально, с привлечением экспертов, ветеранов и заинтересованных органов.

«При разработке норм и положений законов необходимо прежде всего учитывать и прогнозировать последствия их применения, в том числе социальные, как они повлияют на социальное самочувствие военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров», – отметил министр обороны.

Начальник главного военно-медицинского управления представил сводку о санитарно-эпидемиологической ситуации в армии. Снижение количества инфицированных COVID-19 за неделю составило 11%. Количество вакцинированных первым компонентом составляет 99%, полностью вакцинировано – 95% личного состава. Поручено продолжить данную деятельность, а разъяснительной работой охватить и членов семей военнослужащих.