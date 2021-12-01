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Более 76 тысяч подростков вакцинировались Pfizer в Казахстане
1 Декабря 2021 08:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин вакциной Pfizer в Казахстане против коронавирусной инфекции на 1 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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«Первым компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 96 327 человек. Из них: подростки – 76 211, беременные женщины – 6 216, кормящие женщины – 13 900», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что более 8 млн казахстанцев вакцинированы от коронавируса.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 751 заболевшего коронавирусом, 1433 человека выздоровело.
25 694 казахстанца продолжают получать лечение от коронавируса.
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