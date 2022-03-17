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    09:02, 17 Март 2022 | GMT +6

    Более 756 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По состоянию на 17 марта 2022 года, вакциной Pfizer провакцинировано первой дозой: подростки – 756 383, беременные женщины – 34 526, к ормящие женщины – 119 965. В торой дозой: п одростки – 605 319, б еременные женщины – 26 671, к ормящие женщины – 92 121.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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