Более 756 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ».

По состоянию на 17 марта 2022 года, вакциной Pfizer провакцинировано первой дозой: подростки – 756 383, беременные женщины – 34 526, к ормящие женщины – 119 965. В торой дозой: п одростки – 605 319, б еременные женщины – 26 671, к ормящие женщины – 92 121.