1 Июня 2022 19:05

Более 750 уголовных дел расследуют ОВД по январским событиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел в пределах своей компетенции продолжает расследования уголовных дел по январским событиям. Об этом на брифинге в СЦК заявил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 758 уголовных дел. Основная нагрузка легла на следователей города Алматы, где расследуется 560 дел», - сообщил Санжар Адилов.

Представитель МВД добавил, что именно в южной столице организаторы массовых беспорядков целенаправленно вовлекали в эти процессы большое количество людей, способствуя совершению краж, грабежей и хищению оружия.

«В этом же городе в период массовых беспорядков подверглись нападениям около 1,5 тыс. различных зданий, повреждено и уничтожено 240 автотранспортных средств. Имеются факты захвата участниками беспорядков спецтехники и большегрузных автомашин, на которых они таранили ограждения административных зданий, стены банков и торговых точек для совершения грабежей. Добропорядочные граждане несколько суток были вынуждены прятаться в квартирах из-за страха выйти на улицы», - отметил Санжар Адилов.