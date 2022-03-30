Более 750 километров автодорог отремонтируют в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Более 750 километров автомобильных дорог отремонтируют в Актюбинской области в текущем году. Об этом говорили на совещании в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в текущем году в регионе планируется реализовать 201 проект по ремонту дорог на общую сумму 32,3 млрд тенге. Всего будет отремонтировано 752,7 км автомобильных дорог, в том числе: более 95 км областных дорог, более 512 км районных дорог, 144,5 км улично-дорожной сети в городах и районах. В результате, по итогам года доля автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии должна составить 72 %.

Аким области Ондасын Уразалин поручил завершить конкурсы государственных закупок по определению подрядных организаций не позднее апреля.

«К началу сезона дорожно-строительных работ по всем проектам подрядные организации должны быть определены. Не затягивайте время! От этого зависит качество, конечный результат!» - подчеркнул Ондасын Уразалин.

Он также поручил обеспечить заблаговременную заготовку материалов, в особенности дорожного битума, жёсткий и постоянный контроль за качеством материалов и работ, а также своевременное завершение проблемных объектов.