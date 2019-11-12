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Более 750 кг кокаина вынесло на побережье Франции

12 Ноября 2019 05:15
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Более 750 кг кокаина вынесло на побережье Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Более 750 кг кокаина вынесло на атлантическое побережье Франции в этом месяце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

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Наркотики были найдены на пляжах от департамента Ланды на юге до устья реки Луары западнее Нанта. В Жиронде, недалеко от Бордо, несколько пляжей были закрыты.

Потенциальная стоимость найденных веществ составляет около 60 млн евро. Прокурор Ренна Филипп Аструк сказал, что найденные на пляжах 763 кг кокаина «вероятно, из Южной Америки, и он стоит очень больших денег».

«О любом обнаружении следует немедленно сообщать полиции или жандармам, не касаясь наркотиков», - заявили в прокуратуре.

Во Франции перевозка наркотиков, таких как кокаин, карается 10-летним тюремным заключением.

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Ключевые слова: Происшествия,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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