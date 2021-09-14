Более 750 человек за сутки вакцинировались в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 75 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цифра в 73-75 положительных результатов на коронавирус не меняется на протяжении нескольких дней. На фоне других регионов, где ежесуточное число инфицированных снижается, такая «стабильность» в Северо-Казахстанской области не может не вызывать опасения. Область 10 дней находится в «желтой» зоне. И, судя по матрице оценки эпидемиологической ситуации, может в ближайшее время вновь перейти в «красную».

Темпы вакцинации в области снизились, как утверждают в управлении здравоохранении. В сентябре ежесуточно прививают против коронавируса не более 600 человек. За минувшие сутки первый компонент вакцины получили 759 человек.

Всего первым компонентом привились 232 048 североказахстанцев, завершили курс вакцинации 209 064 человека. Ранее в облздраве отмечали, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 311 тысяч человек.