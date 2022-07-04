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Более 740 человек погибло с начала года в транспортных происшествиях на дорогах РК

Автор:  
Серик Сабеков
4 Июля 2022, 11:44
Более 740 человек погибло с начала года в транспортных происшествиях на дорогах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы обеспечение безопасности дорожного движения при помощи современных технологий обсудили на совещании в МВД. Об этом сообщила на брифинге представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года на дорогах страны произошло свыше 5 тыс. ДТП, погибло 744 человека, 6 тыс. 909 – получили травмы», - сказала Шугыла Турлыбек.

По ее словам, участникам совещания были продемонстрированы возможности Аналитического центра МВД. Также были рассмотрен вопрос создания комиссии по противодействию коррупционным проявлениям. Участники встречи поделились своими мнениями и предложениями.

Ранее сообщалось, что в МВД члены Общественного Совета обсудили актуальные проблемы – бытовое насилие, дорожную безопасность и коррупцию среди личного состава. Первой основной темой обсуждения стала профилактика и криминализация правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений и жестокого обращения с женщинами и детьми.


ДТП   Происшествия   Статистика   МВД РК   Общество  
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