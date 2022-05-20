20 Мая 2022 02:25

Более 74 тыс. человек прошли ревакцинацию в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области на сегодня ревакцинацию прошли 74 308 человек, 2280 из которых больше 50 лет. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения региона Аскар Сагимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Аскара Сагимбаева, больше всего среди привитых педагогов и медицинских работников – 9641 и 7364 человека соответственно.

«Ревакцинацию также прошли 7197 производственных работников, 5320 сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, 4351 вахтовик, 2766 студентов. В этом списке еще 1594 госслужащих, 1425 работников торговых предприятий, 1018 работников питания, 663 представителя центров обслуживания населения, 60 сотрудников аэропорта. Привиты 698 беременных женщин и т.д.», - сообщил Аскар Сагимбаев.

По его информации, в область поставлено 699 685 доз вакцины, привиты 499 957 человек.

Исользуются вакцины Sinovac, CoronaVac, Pfizer. I-м компонентом привиты 259 164 (66,7%) человека, II – ым - 240 793 (62,0%) жителя региона. В область доставлено 156 610 доз вакцины Pfizer. Первым компонентом привиты 43 522 человека, вторым - 28 361.

Спикер также проинформировал о штамме «Стелс-Омикрон».

По его словам, во всех регионах страны выявлен «Омикрон-штамм», в двенадцати регионах – «Стелс-Омикрон».

По итогам проведенного ПЦР-скрининга в апреле-мае установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Во всех регионах страны выявлен BA.1 «омикрон- штамм» – 98,6 %, в том числе в 12 регионах – BA.2 «Стелс-Омикрон» – 36,7%. Продолжается также циркуляция B.1.617-like «дельта- штамма». Она составляет 1,4% от числа исследуемых проб. Для подтверждения результатов ПЦР-скрининга проводится полногеномное секвенирование, которое будет завершено к концу месяца. Штамм «Стелс-Омикрон» в Мангистауской области пока не выявлен.