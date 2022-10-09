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    15:52, 09 Октябрь 2022 | GMT +6

    Более 73 тысяч доз вакцины против гриппа закуплено в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области продолжается кампания иммунизации против гриппа. Так, с ее начала в регионе иммунизирован 27681 человек, что составляет 37,8% от подлежащего населения. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главного государственного санитарного врача Акмолинской области Серик Омарханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, с начала эпидсезона 2022-2023 годов в регионе зарегистрировано 2047 случаев ОРВИ, уровень заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже в 1,2 раза. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 866 случаев ОРВИ, в том числе среди детей до 1 года – 64. Среди беременных зарегистрирован 21 случай ОРВИ.

    «Основным видом профилактики гриппа является вакцинация. Для профилактики массового распространения гриппа среди населения необходимо создать «иммунную прослойку», для чего прививают не менее 10% общего числа населения», - поделился С. Омарханов.

    Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Защитные титры антител к вирусам гриппа после вакцинации лиц разного возраста определяются у 75-95% вакцинированных.

    «В области закуплено 73138 доз вакцины «Гриппол Плюс», что обеспечит охват 9,9% населения области. В нашем регионе вакцина «Гриппол Плюс» применяется свыше пяти лет», - пояснил спикер.

    Как было отмечено, в Акмолинской области вакцинации подлежат 73138 человек из группы риска. Это лица с хроническими заболеваниями, медицинские работники, беременные на 2-3 триместре беременности, лица в закрытых учреждениях и т.д. С начала кампании иммунизирован против гриппа 27681 человек, что составляет 37,8% от подлежащих лиц.

    Неблагоприятных проявлений после иммунизации против гриппа не выявлено.


    Теги:
    Акмолинская область Здравоохранение
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