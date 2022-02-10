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Более 73 тысяч человек продолжают лечение от коронавируса и пневмонии в Казахстане
10 Февраля 2022 08:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 10 февраля лечение от КВИ продолжают получать 73 160 человек (71 949 КВИ+ и 1 211 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится 8 509 пациентов, на амбулаторном уровне – 64 561 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 387 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 157 пациентов, на аппарате ИВЛ – 101 пациентов.
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