Более 73 тысяч человек продолжают лечение от коронавируса и пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 10 февраля лечение от КВИ продолжают получать 73 160 человек (71 949 КВИ+ и 1 211 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 8 509 пациентов, на амбулаторном уровне – 64 561 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 387 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 157 пациентов, на аппарате ИВЛ – 101 пациентов.







