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Более 724 тысяч казахстанцев получили адресную соцпомощь

28 Декабря 2022, 14:06
Более 724 тысяч казахстанцев получили адресную соцпомощь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 декабря 2022 года адресная социальная помощь назначена 724,1 тысячи человек из 140,6 тысячи семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 59,4 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По данным ведомства, АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом.

На 1 декабря 2022 года 191,1 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Учитывая предложения граждан о переводе ГСП из натурального в денежный формат, с 2023 года будет осуществлена монетизация гарантированного социального пакета для детей дошкольного возраста. Вместо предоставления набора продуктов и бытовой химии будет установлена дополнительная выплата в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. Таким образом, родителям будет предоставлена возможность самостоятельно приобретать продукты питания детям, исходя из их индивидуальных потребностей.


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