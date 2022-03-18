Более 722 тысяч жителей Жамбылской области двукратно привиты от коронавируса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжается вакцинация населения в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения акимата Жамбылской области, с 1 февраля 2021 года в регион поступило 306 580 доз отечественной вакцины «Qazcovid-in» на 153 290 человек, 843 590 доз на 421 795 человек вакцины «Спутник V», 60 000 доз вакцины «Hayat-Vax», 34 000 дозы вакцины «CoronaVac», 234 000 доз вакцины «Pfizer» и 303 000 доз вакцин «Синофарм Vero Сell».

По Жамбылской области предполагалось вакцинировать 631 300 человек старше 18-ти лет.

По данным на 17 марта в Жамбылской области однонократно вакцинировано от ковида 66,2% жителей, что составляет 760 247 человек, и двукратно 63% - 722 896 жителей.

По статданным, население Жамбылской области составляет 1,14 млн жителей.

«Общий прирост вакцинации первым компонентом составил 637 758. Это больше, чем 631 300 подлежащих вакцинации лиц. Из них 17 820 - это медицинские работники, 29 054 специалисты учреждений образования, 13 649 сотрудники силовых структур, 6 570 государственные служащие, 14 224 студенты, 1 336 работники соцучреждений, 72 058 - лица с хроническими заболеваниями и 483 047 граждан других категорий», - пояснили в ведомстве.

Осложнений после прививок не зарегистрировано.

Отметим, что для двукратной вакцинации лиц старше 18 лет против COVID-19 используются первый и второй компоненты вакцины «Спутник V», «QazCovid-in», «Coronavac», «Hayat Vax», «Синофарм Vero Сell». Вакцина Комирнати – «Pfizer» используется для двукратной вакцинации подростков 12- 17 лет, беременных на 16 - 37 неделе беременности и кормящих женщин до двухлетнего возраста ребенка. Для ревакцинации применяются «QazCovid-in», «Синофарм Vero Сell», «Спутник Лайт» и «Pfizer».

По данным на 17 марта, через шесть месяцев после второго тура вакцинации ревакцинировано 230 207 (74% от числа подлежащих вакцинации лиц), в том числе по Таразу 72 369 человек и по районам 157 838 человек.

Проведение прививочной работы против COVID-19 в Жамбылской области продолжается.