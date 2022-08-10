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Более 720 мальчишек Тараза сыграли в чемпионате города по футболу
10 Августа 2022 16:32

Более 720 мальчишек Тараза сыграли в чемпионате города по футболу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Юные жамбылские спортсмены от 9 до 16 лет стали участниками чемпионата Тараза среди частных футбольных клубов. Организаторами соревнований выступили акимат города Тараза и Федерация футбола Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в отделе физкультуры и спорта горакимата, состязания проходили с 1 июня по 9 августа на стадионе «Улан» и на мини-футбольной площадке № 4 Центра проведения спортивно-массовых мероприятий.

«Соревнования проводились среди юношей четырех возрастных категорий: 2006 – 2007, 2008 – 2009, 2010 – 2011 и 2012 – 2013 годов рождения, - пояснила руководитель горотдела физкультуры и спорта Оксана Борисюк. - В чемпионате участвовали 12 из 16 частных футбольных клубов города с охватом более 720 участников».

На мероприятии, посвященном завершению городского чемпионата по футболу, заместитель акима города Тараза Багдаулет Сариев отметил, что здоровье нации и развитие массового спорта являются значимыми приоритетами государственной политики.

«В рамках объявленного Главой государства Года детей этот чемпионат пропагандирует здоровый образ жизни среди молодежи и проводится для привлечения подрастающего поколения к систематическим занятиям спортом, а также для подготовки качественного резерва для профессиональных футбольных клубов и юношеских сборных команд региона и страны», - сообщил Багдаулет Сариев.

По словам спикера, охват систематическими занятиями физкультурой и спортом жителей Тараза составляет 36,8 %.

«Спортивный образ жизни становится популярным и модным в наше время. Общедоступные и специализированные спортплощадки позволяют реализовать потребности в физкультурно-оздоровительных занятиях самых разных групп населения – детей, молодежи, пожилых людей, любителей активного досуга и профессиональных спортсменов, лиц с ограниченными физическими возможностями», - отметил заместитель акима города Тараза.

В 2021 году в рамках реализации проекта «Таразға тарту» во дворах жилых массивов построено 13 площадок стритворкаута, отремонтировано девять спортплощадок в массивах «Тастак», «Кирпичник», по ул. Жаугаш батыра, в микрорайонах областного центра. Шесть новых мини-футбольных площадок появились в микрорайонах «Арай-2» и «Талас», в массивах «Родничок», «Камукат», «Рассвет», в Майской роще. Кроме того, в Таразе открылся современный центр настольного тенниса и художественной гимнастики.

«Занимайтесь футболом, совершенствуйте свои показатели, чтобы прославить наш город на республиканской и международной спортивной арене», - пожелал юным спортсменам Багдаулет Сариев.

По итогам соревнований среди детей 2012 – 2013 годов рождения победителем стала команда «Регион-01». В этой возрастной категории лучшим голкипером признан Олымджон Кошалиев (ФК «Дантист»), лучшим защитником – Уалихан Лаин (ФК «Профутбол»), лучшим нападающим – Болатбек Марлен (ФК «Сункар»), лучшим бомбардиром – Баглан Расулов (ФК «Жамбыл Жастары») и лучшим техническим игроком – Зайырбек Нурахым (Регион-01).

Среди юношей 2010 – 2011 годов рождения победы добилась команда «Сункар». Лучший вратарь – Асыл Руслан (ФК «Сункар»), лучший защитник – Омирбек Алихан (ФК «Сункар»), лучший полузащитник – Кенесбек Нуркен (Регион-01), лучший нападающий – Санжар Лаин (ФК «Профутбол»), лучший бомбардир – Жайлаубек Саян (ФК «ЖамбылЖастары»).

В возрастной категории 2008 – 2009 годов рождения победителем стала команда «Жамбыл Жастары». По номинациям названы лучший вратарь - Алинур Оспан (ФК «Сункар»), лучший защитник – Ерлан Жунус (ФК «Жамбыл Жастары»), лучший полузащитник – Азамат Омар (ФК «Дантист»), лучший нападающий - Темирлан Еркебуланулы (Аулие-Ата), лучший бомбардир – Бексултан Амирхан (ФК «Сункар»)

Среди подростков 2006 – 2007 годов рождения победила команда «Жамбыл Жастары». В этой возрастной категории лучшим голкипером признан Роман Качур (ФК «Профутбол»), лучшим защитником – Асхатов Нартай (ФК «Сункар»), лучшим нападающим – Санжар Имашев (ФЕ «СтарКидс»), лучшим бомбардиром – Султангерей Улар (ФК «Жамбыл Жастары») и лучшим полузащитником – Алмат Наркулов (ФК «Жамбыл Жастары»).


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