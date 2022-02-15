+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 72% населения Павлодарской области вакцинировано против COVID-19

15 Февраля 2022 22:23
Поделиться:
Более 72% населения Павлодарской области вакцинировано против COVID-19

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки третий курс вакцинации от КВИ прошли 994 жителя области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Свыше 917 тысяч человек получили вакцину от коронавируса в ВКО
Более 120 иностранцев без справок ПЦР не допущены к въезду в Павлодарскую область Ограничительные меры смягчат с 17 февраля в Восточном Казахстане Заразность «омикрона» в пять раз выше штамма «дельта» - Правительство

«В Павлодарском Прииртышье полный курс вакцинации против коронавируса двумя компонентами получили 353 024 жителя, что составляет 70 % населения от подлежащего вакцинации. Первым компонентом привилось 371 145 человек, или 72,5 %», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Третью дозу вакцины в регионе получили 87 673 человека, или 45,3 % от плана. Только за прошедшие сутки третий курс прошли 994 жителя области, добавили в ДСЭК.

«Надо отметить активность жителей Иртышского района, где за сутки ревакцинировался 51 сельчанин. Также за 14 февраля 706 городских жителей получили буферную дозу, в том числе в городах: Павлодар - 362 человека, Экибастуз – 261, в Аксу - 83 человека прошли ревакцинацию», - привели цифры в ведомстве.

Усилия эпидемиологов направлены на стабилизацию эпидемиологической ситуации, на то, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции и защитить здоровье граждан. Ведётся широкомасштабная разъяснительная работа специалистами департамента санэпидконтроля Павлодарской области по вопросам вакцинации, ревакцинации и профилактике заболевания COVID-19 среди населения на протяжении всего периода пандемии.

«Организовываются трансляции новостных сюжетов и передач на республиканских и региональных телеканалах, областном радио, информационных площадках в социальных сетях», - дополнил источник.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Свыше 917 тысяч человек получили вакцину от коронавируса в ВКО
Более 120 иностранцев без справок ПЦР не допущены к въезду в Павлодарскую область
Ограничительные меры смягчат с 17 февраля в Восточном Казахстане
Заразность «омикрона» в пять раз выше штамма «дельта» - Правительство
Популярное
1 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
2 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
3 В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
4 В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
5 $131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
6 Сколько поручений Главы государства уже исполнили в Казахстане
Читайте также
Об угрозе вейповой эпидемии в Казахстане предупредили эксперты
Увеличение турпотока в этом году ожидают в Нур-Султане
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Сколько поручений Главы государства уже исполнили в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив