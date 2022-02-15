Более 72% населения Павлодарской области вакцинировано против COVID-19

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки третий курс вакцинации от КВИ прошли 994 жителя области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарском Прииртышье полный курс вакцинации против коронавируса двумя компонентами получили 353 024 жителя, что составляет 70 % населения от подлежащего вакцинации. Первым компонентом привилось 371 145 человек, или 72,5 %», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Третью дозу вакцины в регионе получили 87 673 человека, или 45,3 % от плана. Только за прошедшие сутки третий курс прошли 994 жителя области, добавили в ДСЭК.

«Надо отметить активность жителей Иртышского района, где за сутки ревакцинировался 51 сельчанин. Также за 14 февраля 706 городских жителей получили буферную дозу, в том числе в городах: Павлодар - 362 человека, Экибастуз – 261, в Аксу - 83 человека прошли ревакцинацию», - привели цифры в ведомстве.

Усилия эпидемиологов направлены на стабилизацию эпидемиологической ситуации, на то, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции и защитить здоровье граждан. Ведётся широкомасштабная разъяснительная работа специалистами департамента санэпидконтроля Павлодарской области по вопросам вакцинации, ревакцинации и профилактике заболевания COVID-19 среди населения на протяжении всего периода пандемии.

«Организовываются трансляции новостных сюжетов и передач на республиканских и региональных телеканалах, областном радио, информационных площадках в социальных сетях», - дополнил источник.