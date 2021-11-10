Более $72 млрд составил внешнеторговый оборот Казахстана за девять месяцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев сообщил о росте экспорта обработанных товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-сентябре текущего года внешнеторговый товарооборот составил 72,8 млрд долларов США, в том числе показатель по экспорту составил 43,3 млрд долларов США. При этом, экспорт обработанных товаров вырос на 25,5%», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, импорт товаров составил 29,5 млрд долларов США.

«В целом, положительный торговый баланс вырос по сравнению с прошлым месяцем на 1,8 млрд долларов США и составил 13,8 млрд долларов США», - заключил министр.

Ранее глава Миннацэкономики рассказал о росте экономики страны за 10 месяцев.

По его словам, в январе-октябре текущего года рост экономики Казахстана составил 3,5%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение динамики роста в секторе услуг, сохранение обрабатывающей промышленности и строительства в качестве драйверов роста и стабильности экономики, высокая динамика роста экспорта и сохранение высокой инвестиционной активности в недобывающих отраслях.