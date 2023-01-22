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Более 718 тысяч казахстанцев охвачены мерами содействия занятости в рамках нацпроекта

22 Января 2023, 22:21
Более 718 тысяч казахстанцев охвачены мерами содействия занятости в рамках нацпроекта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы мерами содействия занятости охвачены 718,3 тысячи человек. 435,2 тысячи человек были трудоустроены, из них 346,6 тысячи – на постоянную работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

На профессиональное обучение по заявкам работодателей было направлено 13,9 тысячи человек.

Для открытия своего дела 21,7 тысячи человек получили государственные гранты.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 172,8 тысячи человек, из них: на социальные рабочие места – 14,7 тысячи; на молодежную практику – 28,8 тысячи; на общественные работы – 121,8 тысячи, на проекты «Первое рабочее место» – 3,9 тысячи человек, «Контракт поколений» – 551 человек, «Серебряный возраст» – 3,1 тысячи человек.

Также в целях выбора сферы деятельности 146,1 тысячи человек прошли социальную профориентацию.


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