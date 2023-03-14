Более 700 заявлений на применение внесудебного банкротства подали карагандинцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По Карагандинской области с момента вступления в законную силу Закона РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК» поступило 729 заявлений на применение внесудебного банкротства от жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента государственных доходов по Карагандинской области, в соответствии с законом заявления подлежат рассмотрению в течение 15 рабочих дней. Вместе с тем, в случае несоответствия представленного заявления требованиям закона последует отказ в применении внесудебного банкротства, и повторная подача будет возможна лишь по истечении трех месяцев.

«Проведенный предварительный анализ поступивших заявлений показал, что основной ошибкой граждан при подаче заявления является неверное указание кода налогового органа по месту жительства, несоответствие статуса гражданина (предоставление заявлений предпринимателями), неполное отражение сведений по имеющимся кредитам, которые по факту превышают установленный законодательством лимит 1600 МРП, отсутствие документов об урегулировании платежеспособности по иным долговым обязательствам», - сообщили в ведомстве.

В департаменте также напомнили, что применение внесудебного банкротства не является амнистией по кредитам, а также о последствиях признания банкротства физическим лицом, которые заключаются в ограничении получения кредитов в течение 5 лет, проведения мониторинга финансового состояния гражданина.

«С учетом изложенного, еще раз напоминаем гражданам, что применение банкротства – это крайняя вынужденная мера, поэтому при принятии решения о банкротстве тщательно взвесьте все «за» и «против», - предупредили в департаменте госдоходов.