1 Июня 2022 12:46

Более 700 участков полностью готовы к референдуму в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области для проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан подготовлено 777 участков. Они оснащены всем необходимым. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До важного события осталось несколько дней. На расширенном заседании в акимате области обсудили готовность к проведению референдума. В нем приняли участие члены облизбиркома, руководители департаментов и управлений, в режиме видеоселектора – акимы городов и районов, а также председатели территориальных избирательных комиссий.

«Подготовка к референдуму вступила в завершающую фазу. Проведена большая работа совместно с местными исполнительными органами. На сегодня 100-процентно готовы все участки. Материально-техническая база полностью обеспечена. Особое внимание уделено людям с ограниченными возможностями. Продолжается уточнение списков избирателей», – сказал председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов.

О готовности к референдуму также доложили руководители правоохранительных органов и ряда управлений.

На областной центр приходится 179 участков. Количество избирателей составляет 330 872 человека. По словам акима Караганды Ермаганбета Булекпаева, все ведомства готовы к проведению рефендума.

Карагандинцы могут проверить себя в списках участников референдума онлайн – на сайтах sailau09.kz и e-krg.kz. Версия сайта sailau09.kz доступна слабовидящим. Кроме того, можно позвонить в Единый координационный центр Senim109. Оператору нужно продиктовать свой ИИН или номер удостоверения личности. Здесь же подскажут, где находится участок для голосования.

Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан состоится 5 июня. Правом на участие обладают граждане Казахстана, достигшие восемнадцатилетнего возраста.