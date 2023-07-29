Более 700 тысяч жителей восточной части Китая пострадали в результате тайфуна «Доксури»

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 700 тысяч жителей приморской китайской провинции Фуцзянь пострадали из-за тайфуна «Доксури», обрушившегося на Китай в минувшую пятницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Из-за тайфуна более 120 тысяч жителей были переселены в безопасные районы провинции Фуцзянь, пострадали 260 га посевов, что привело к прямым экономическим потерям в размере $7,3 млн.

Согласно данным метеорологической службы Китая, в момент выхода тайфуна «Доксури» на сушу максимальная скорость ветра около его эпицентра достигала 50 м/с. Ожидается, что тайфун будет смещаться в северо-западном направлении вглубь материкового Китая со скоростью 30 км/ч, постепенно ослабевая.

По оценкам метеорологов, «Доксури» стал самым мощным тайфуном, пришедшим в Китай в текущем году.

В крупных городах китайской провинции Фуцзянь в связи с природной стихией в пятницу местные власти объявили о приостановке занятий, работы и деловой активности. Жителей призвали не выходить из дома, а также сделать запас питьевой воды и продуктов питания.

Для борьбы с последствиями тайфуна мобилизованы более 3 тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц техники.

Власти Китая выделили 90 млн юаней провинциям Фуцзянь, Гуандун и Чжэцзян для ликвидации последствий штормов и проливных дождей, которые принес в регион тайфун «Доксури».

Как сообщалось ранее, мощный тайфун Доксури обрушился на Филиппины.